Calcio: Cagliari, dal Monaco arriva esterno sinistro Barreca

(ANSA) - CAGLIARI, 22 AGO - Un rinforzo per il Cagliari che cerca di salire in A. È l'ultimo tassello che mancava: fissate per martedì 23 le visite mediche per Antonio Barreca, classe 1995, difensore esterno sinistro del Monaco, l'anno scorso in prestito al Lecce. L'acquisto sarà ufficializzato a breve: l'obiettivo è quello di avere il giocatore a disposizione per la gara di sabato 27 contro la Spal.

Per il giocatore di scuola Torino l'occasione per concedersi una rivincita: sette anni fa arrivò giovanissimo dalla squadra granata dopo un bel campionato con il Cittadella, ma sulla corsia esterna giocò soprattutto Murru. Barreca alla fine collezionò quindici presenze. Per poi fare ritorno al Torino.

Trentasette apparizioni con la maglia della sua città poi il passaggio al Monaco e la lunga serie di prestiti con tappe al Newcastle, alla Fiorentina, al Genoa. Con il Lecce lo scorso anno ventidue presenze e promozione in serie A. Ora di nuovo Cagliari. Intanto squadra subito in campo questa mattina dopo la notturna vinta domenica con il Cittadella. Si sono allenati regolarmente Viola e Dossena. (ANSA).