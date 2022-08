Elezioni: prime liste presentate in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 21 AGO - Al via anche in Sardegna la presentazione delle liste per le politiche del 25 settembre. I primi ad arrivare in cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari sono stati i Gilet Arancioni. A capo della delegazione, il segretario regionale del movimento Alberto Sebastiano Abozzi che ha consegnato intorno alle 10.30 i documenti con le candidature per Camera e Senato.

Presentate subito dopo anche le liste di Unione popolare di Luigi De Magistris e di un movimento animalista. In tribunale a Cagliari anche la delegazione di Sinistra Italiana-Verdi, forza politica alleata con Pd, Più Europa e Centro democratico-Impegno civico a livello nazionale, e con i Progressisti a livello sardo. Capolista per la Camera è la consigliera comunale dei Progressisti Francesca Ghirra.

C'è tempo fino a lunedì alle 20 per portare le liste in cancelleria. La maggior parte dei partiti dovrebbe infatti provvedere domani, anche perché in certi casi, come per Fratelli d'Italia, le segreterie nazionali non hanno ancora chiuso il cerchio delle candidature. (ANSA).