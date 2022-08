Elezioni: i candidati M5s nei 6 collegi della Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 21 AGO - Anche il Movimento Cinquestelle ha scelto la giornata di oggi per presentare in Sardegna le liste per le politiche del 25 settembre. Capilista al proporzionale per Camera e Senato sono Alessandra Todde ed Ettore Licheri.

Non erano ancora noti, invece, i nomi dei candidati nei sei collegi uninominali della Sardegna. Nei quattro della Camera: il deputato uscente Mario Perantoni nel collegio Sassari-Olbia, il senatore uscente Emiliano Fenu a Nuoro-Oristano-Ogliastra, Mauro Congia a Cagliari Città Metropolitana, Loredana La Barbera nel collegio Sulcis-Medio Campidano. Per il Senato: Marcello Cherchi nel Nord Sardegna, l'ex sindaca di Assemini Sabrina Licheri nel Sud Sardegna. (ANSA).