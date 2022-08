Fiamme vicino a serre ad Elmas, elicottero in azione

Vigili del fuoco e Corpo forestale, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Pula, stanno intervenendo su un incendio nelle campagne di Elmas divampato ieri notte dopo le 22. Il rogo si è sviluppato in più fronti e, alimentato dal forte vento di maestrale, si è avvicinato ad alcune serre, risparmiate dal fuoco grazie al lavoro delle squadre a terra.

Le operazioni di spegnimento sono particolarmente difficili per via del terreno impervio e paludoso, determinante quindi l'intervento dell'elicottero con lo sgancio d'acqua dall'alto. Al momento non si registrano danni, le fiamme hanno distrutto un canneto e sterpaglie.