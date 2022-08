Elezioni: Terzo Polo, Bonetti capolista Camera in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 20 AGO - Chiuse in Sardegna le liste del Terzo polo per il proporzionale. Capolista alla Camera è la ministra per le Pari opportunità di Italia viva, Elena Bonetti; secondo è il senatore uscente dello stesso partito Giuseppe Luigi Cucca; terza l'esperta in progettazione europea Laura Pinna per Azione; quarto il segretario di Azione per l'area metropolitana di Sassari, Francesco Chessa.

Per il Senato guida la lista il portavoce di Azione in Sardegna, il giornalista Guido Garau, seconda è la senatrice renziana uscente Elvira Evangelista e terzo è il segretario di Azione per la provincia di Nuoro, Sebastiano Tola.

Bonetti è candidata anche in altre Regioni: se non accettasse l'elezione in Sardegna, Cucca potrebbe rientrare in Parlamento. Trattative ancora in corso sui nomi per i sei collegi maggioritari. (ANSA).