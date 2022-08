Elezioni: si chiude sulle liste,lunedì tutti i nomi in corsa

Ultime ore di trattative nei partiti anche nell'Isola per definire le liste e i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. Domenica e lunedì uffici elettorali presso le Corti d'appello aperti dalle 8 alle 20, scaduto i termine si avranno tutti i nomi in corsa per un posto in Parlamento. Nelle Camere "dimagrite" ci sarà spazio per appena 16 tra senatori e deputati sardi, nove in meno degli attuali 25. Il 26 agosto, ovvero trenta giorni prima del voto, scatta l'inizio ufficiale della campagna elettorale: è consentita l'affissione dei manifesti. In realtà la campagna è cominciata nel momento in cui il Governo Draghi si è dimesso.

Urne aperte il 25 settembre: si voterà solo di domenica e questo elemento potrebbe incrementare il fenomeno dell'astensione. È la prima volta che si vota quasi in piena estate. Agli elettori verranno consegnate due schede: una per il Senato e una per la Camera. Per la prima volta potranno votare per il Senato anche i 18enni. Le due schede conterranno nomi e simboli sia del collegio proporzionale che di quello maggioritario di appartenenza.

Il governo Draghi resterà in carica ancora per un po': la Costituzione prevede che le nuove Camere si debbano riunire per la prima volta "non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni". Quindi non oltre il 15 ottobre. Fino a quel momento "sono prorogati i poteri delle precedenti". All'attuale Parlamento, tra le altre cose, spetterà il compito di esaminare la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che il governo presenterà entro il 27 settembre.