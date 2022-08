Cultura, tradizioni e spettacoli per l'estate 2022 a Nuoro

Tradizioni e cultura, spettacoli, arte e sport: un cartellone ambizioso per l'estate 2022 a Nuoro con eventi in città dal 22 agosto al 30 settembre. Sulla scena diversi nomi della musica tradizionale sarda, nazionale e internazionale, ma anche tanti nomi dello sport, della cultura e dell'arte.

"Dopo aver presentato gli eventi della festa del Redentore, vogliamo annunciare un programma pensato per ogni fascia d'età, per i residenti e per tutti i turisti - spiega il sindaco Andrea Soddu nella conferenza stampa di presentazione - Questo è l'anno della riscossa e gli eventi da agosto a settembre vogliono essere il segnale della ripartenza della città dopo la pandemia: un tripudio di identità, colori, musiche e danze popolari, che faranno ripartire anche l'economia, basti pensare che gli alberghi in città sono già pieni".

Si parte il 22 agosto con il XXIV Festival Internazionale Nuoro Jazz e si prosegue con i seminari dell'Ente musicale. Il 29 agosto, alle 21.30 al Teatro Eliseo, concerto "Alice canta Battiato", ma anche tanta tradizione con la poesia improvvisata e i canti a chitarra. Per la festa del Redentore, sabato 27 la città ospiterà la sfilata delle maschere tradizionali, il 28 si prosegue con la sfilata dei gruppi in costume e si chiude con il Festival regionale del Folklore.

Il 2 settembre al Parco di sant'Onofrio l'evento Dantzas, a cura dell' associazione Nugoresas, con il Festival di danze e musiche tradizionali d'Europa. Il 9 settembre per la Notte Nugores, i concerti degli Istentales e dei Modena City Ramblers. Per i bambini torna il Festival Patapum, a cura di Bocheteatro, dal 30 agosto al 2 settembre. Serate musicali anche per i giovani in piazza Vittorio Emanuele dal 14 al 24 settembre.

Ricco il calendario sportivo: dal 24 al 28 agosto si svolgerà, nella palestra Polivalente, il IV torneo internazionale Città del Redentore, diverse poi le giornate dedicate al calcio per il memorial di Roberto Dore. Per gli appassionati di ippica, appuntamento all'11 settembre, nel galoppatoio comunale, con il super palio dell'Anglo-Arabo sardo.