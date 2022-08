Calcio: Cagliari a caccia dei 3 punti, Mancosu è pronto

È solo la seconda giornata, ma il Cagliari, domenica all'esordio casalingo alle 20.45 alla Domus, è già costretto a vincere. Anche un pareggio sarebbe una mezza delusione per una squadra che punta dritta alla serie A: ai rossoblu servono tre punti per rassicurare i tifosi e allontanare le ombre della gara aggiustata solo in extremis con il Como.

Cagliari pronto a giocarsela con tutti i big. Liverani potrà schierare, forse anche dall'inizio, il nuovo acquisto Marco Mancosu. "Professionalità e qualità sono note - ha detto il mister nella conferenza stampa della vigilia - giocare nella squadra in cui si è cresciuto sono uno stimolo e una responsabilità in più: penso che un giocatore in questi casi sia invogliato a fare di più. Ha fatto il ritiro, è in condizione per scendere in campo".

La squadra cerca di capire se rispetto a Como sono stati fatti dei passi avanti. "In campo non abbiamo concesso tanto, quello che posso dire - ha spiegato l'allenatore - è che magari non ha creato molto. Ora molti giocatori in più (Lapadula, Rog, Nandez, Deiola) hanno una settimana in più sulle gambe: vedremo giocatori con più condizione. Voglio metterli in campo per non perderli più. Vorrei in generale vedere di più nella fase di possesso per creare di più".

Il Cittadella? "Una squadra molto equilibrata - ha sottolineato Liverani - c'è un ambiente sereno in grado di far esprimere al meglio i giocatori. Molta attenzione, ma a noi serve vincere questa partita per dare ancora piu entusiasmo". Pereiro? "Ha i colpi, gli chiedo una costante partecipazione nel vivo dell'azione. Ma lui lo sa".

Cessione di Tramoni? "C'era la mia massima disponibilità nei suoi confronti - ha chiarito il mister - posso dire solo una cosa: quando si cede un giocatore vuol dire che tutte le parti, compreso lo stesso giocatore, sono d'accordo". Mercato concluso? "Siamo numericamente e qualitativamente a posto, manca solo un altro esterno sinistro da accoppiare a Carboni. Noi crediamo in Carboni, mi piace come lavora, deve solo assorbire il passaggio da un campionato Primavera a uno di B: avrà il suo minutaggio".

I tifosi? "Bisogna guardare avanti, non indietro. Ma sento la gente vicina. Dopo una retrocessione vogliono le vittorie. Per ottenerle servono lavoro e sacrificio, non arrivano da sole con i nomi davanti e dietro la maglia. Questo voglio trasmettere ai miei giocatori.".