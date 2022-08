Nell'azienda agricola 550 kg di marijuana, 25enne arrestato

In un capannone nella sua azienda agricola a Tramatza, all'interno di 70 sacchi di mangime, nascondeva 550 chili di marijuana pronta per essere venduta. La droga se immessa nel mercato avrebbe fruttato oltre 2,5 milioni di euro. Lo hanno scoperto con un'operazione congiunta i carabinieri della Compagnia di Oristano e la Squadra mobile che hanno arrestato un 25enne per detenzione e spaccio di droga.

Il blitz è scattato due giorni fa. Durante i controlli di polizia e carabinieri il giovane ha consegnato agli operatori tutta la documentazione che attestava la regolarità dello stupefacente, ma dopo le prime analisi effettuate dal gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Cagliari è emerso che la marijuana aveva un principio attivo elevatissimo, in media del 15% di Thc. Per il giovane si sono quindi aperte le porte del carcere di Massama (Oristano).