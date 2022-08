Maltempo: temporali improvvisi nel nord Sardegna

Il maltempo fa dimenticare per qualche ora le spiagge soleggiate del nord Sardegna tra il Sassarese e la Gallura. Da questa mattina, infatti, la parte centrosettentrionale dell'Isola è interessata da una perturbazione di origine atlantica con acquazzoni e temporali improvvisi alternati a sprazzi di cielo sereno. Il tutto associato a forti raffiche di maestrale che sta soffiando sino a 80 chilometri all'ora in alcune zone.

Finora non si registrano danni, a parte qualche strada temporaneamente allagata in alcuni centri. Le centraline pluviometriche rilevano oltre 20 mm di acqua in Gallura, ma anche in questo caso, per ora, non vengono segnalati disagi o danni.