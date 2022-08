Elezioni: M5s, Licheri e Todde capilista in Sardegna

In Sardegna, per il M5s capolista per Palazzo Madama sarà il senatore uscente Ettore Licheri (uno dei quindici nomi di Conte da inserire nelle liste con criterio di priorità), al secondo posto c'è l'ex sindaca di Assemini Sabrina Licheri (1325 voti), al terzo l'ex vicesindaco di Carbonia Gianluca Lai (321 voti). Candidati supplenti sono Marcello Cherchi (319 voti), Antonietta Congiu (1037 voti) e Michelangelo Serra (283 voti).

Per la Camera sarà capolista la vice ministra dello Sviluppo Alessandra Todde (come Licheri nella lista di Conte), al secondo posto c'è il senatore uscente Emiliano Fenu (856 voti), al terzo Susanna Cherchi (760 voti), e al quarto il deputato uscente Mario Perantoni (590 voti). Candidati supplenti sono Maria Rosaria Calascibetta (300 voti), Luciano Congiu (424 voti) e Gianluca Mandas (261 voti).