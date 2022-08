Mare sicuro: controlli e multe a Olbia e Golfo Aranci

Quasi 60 verbali per violazioni al codice della navigazione e alla sicurezza della balneazione, una denuncia per aver occupato abusivamente il demanio marittimo e due soccorsi. Sono i numeri dell'attività di controllo effettuata dalla Guardia costiera di Olbia nel periodo del ponte di Ferragosto, nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro. Circa 50 uomini e 30 mezzi navali nel Compartimento marittimo di Olbia e nel Circondario Marittimo di Golfo Aranci hanno pattugliato il litorale sia via mare che via terra.

Complessivamente sono stati effettuati circa 120 controlli che si sono conclusi con la contestazione di 57 verbali con le conseguenti contravvenzioni per complessivi 15mila euro.

Effettuati anche due interventi di soccorso. Il primo a Cala Gonone dove un bagnante è stato ferito a un piede dall'elica di una barca che era ancorata e il secondo a Porto Rotondo dove una giovane è scivolata sul tubolare del proprio gommone, ferendosi alle dita di una mano.