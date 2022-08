Calcio:Cagliari,per esordio in casa tutti big a disposizione

Cagliari pronto all'esordio alla Domus in serie B domenica alle 20.45 contro il Cittadella. Città pronta a seguire la squadra nonostante la retrocessione: superata quota 6.200 abbonamenti, procede bene anche la vendita dei biglietti con oltre tremila tagliandi giá nelle tasche dei tifosi. Numeri che, a quattro giorni dalla partita, dicono che intorno alle maglie rossoblu ci sono ancora entusiasmo e aspettative. Supporter preoccupati però per le molte ombre della partita di Como. Con il Cagliari che non ha giocato bene e che è riuscito a riagguantare il pari solo in extremis.

Per il match che dovrà provare a rassicurare la tifoseria, Liverani ha a disposizione tutti i big. Alla ripresa degli allenamenti non ha lavorato con il gruppo solo Walukiewicz. E a questo punto i problemi del tecnico sono solo di abbondanza, soprattutto a centrocampo e in attacco. Mister chiamato a scelte forti, forse anche dolorose. In avanti l'allenatore deve cercare gli equilibri giusti per fare coesistere Pavoletti e Lapadula. E magari anche Pereiro. Questo però dovrebbe costare il sacrificio delle due ali, Desogus e Luvumbo, schierate nella formazione iniziale a Como.

Per coprirsi bene le spalle Liverani avrà bisogno di un centrocampo di corsa e carattere. Con Rog e forse Nandez sicuramente in campo: ci sono cinque giocatori in lizza, ma i posti in mediana sono solo tre.L'allenatore potrà esordire anche in campionato sulla panchina rossoblu e guidare la squadra dall'area tecnica: sabato scorso aveva seguito la gara dalla tribuna a causa di una vecchia squalifica.

Torna in difesa anche Altare, ma nella retroguardia le mosse sono quasi scontate: l'ex Olbia giocherà al centro con Goldaniga e Obert sarà dirottato a sinistra. A destra invece solito ballottaggio Zappa-Di Pardo con l'ex pescarese in leggero vantaggio. Per la corsia sinistra il Cagliari sta cercando un esterno collaudato: nei prossimi giorni potrebbe chiudere le trattative per uno dei due ex da scegliere tra Barreca (Monaco) e Murru (Sampdoria).