Moto si scontra con un'auto ad Alghero, grave una 53enne

Una donna di 53 anni è stata trasportata in ospedale In codice rosso a seguito delle ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Porto Conte, ad Alghero. La donna era alla guida di una moto che per cause non ancora accertate, è andata a scontrarsi contro un'auto. A causa dell'impatto, la centaura è stata sbalzata dalla due ruote, finendo sull'asfalto.

Il conducente dell'auto si è fermato per soccorrerla e ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la 53enne all'ospedale Santissima Annunziata dove è attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione.