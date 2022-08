Caldo: allerta per picchi di oltre 40 gradi in Sardegna

La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature in Sardegna dalle 6 di mercoledì 17 agosto alla stessa ora di giovedì 18. Si prevede una media superiore a 37 gradi con punte di oltre 40 sulle zone occidentali e in quelle interne dell'Isola. In presenza di ondate di calore, gli esperti sconsigliano di uscire di casa dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In generale si suggerisce di consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando alcolici e caffeina e indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro, evitando le fibre sintetiche.

Mercoledì giornata da bollino rosso sul fronte degli incendi nella Sardegna centro occidentale con una fase di preallarme, mentre la Protezione Civile con un nuovo bollettino ha confermato per la zona di Cagliari la previsione di pericolo roghi che resta al livello alto.