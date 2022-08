Allontanato da locale Poetto, tenta di travolgere passanti

È stato allontanato da un locale, è salito in auto e ha tentato di travolgere i passanti, colpendone uno di striscio. È accaduto sabato notte a nel lungomare Poetto a Quartu Sant'Elena. Ferito un uomo di 51 anni che ha riportato la frattura del polso e della gamba. Ricercato il 40enne che lo ha urtato. L'episodio, che sta facendo il giro dei social con un video - diventato virale - in cui vengono riprese le manovre spericolate del 40enne, è avvenuto davanti a un locale. Il 40enne voleva entrare, ma i responsabili della sicurezza gli avrebbero negato l'acceso. A quel punto il 40enne è salito a bordo della sua Fiat Punto e ha tentato di travolgere prima a retromarcia e poi con un passaggio davanti al locale, le persone che si trovavano in strada. Durante queste fasi ha urtato di striscio un 50enne che si trovava in strada, facendola cadere a terra.

Sul posto, chiamati dai clienti del locale e dai tanti giovani che si trovavano in zona, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e un'ambulanza. Il ferito è stato trasportato in ospedale. I militari dell'arma hanno avviato le indagini e avrebbero già individuato il responsabile.