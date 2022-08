Goletta verde, inquinamento in 4 tratti di mare in Sardegna

Quattro punti inquinati nel mare sardo: tre alla foce dei fiumi, uno al largo della spiaggia cagliaritana di Calamosca. È il bilancio del monitoraggio, iniziato il 20 giugno e concluso l'1 agosto, di Goletta Verde di Legambiente. In campo oltre 200 volontari. Sono 29 i campioni prelevati nell'Isola: 10 nella provincia di Sassari, 6 nella provincia di Nuoro, 5 nel sud Sardegna, 4 in quelle di Oristano e Cagliari. Ventuno sono stati prelevati a mare mentre otto sono stati campionati nelle foci. Quattro quelli risultati oltre i limiti di legge. Due sono stati giudicati "inquinati" e altri due "fortemente inquinati".

Le situazioni più pesanti ("fortemente inquinati") alla foce del corso d'acqua in via Aldo Moro ad Alghero, in località San Giovanni. Stesso giudizio per la foce del Rio Foxi a Quartu Sant'Elena. Giudicati inquinati invece la foce del Rio Cuggiani a Valledoria in località San Pietro a Mare e un punto a mare davanti alla spiaggia di Calamosca a Cagliari. Nelle province di Nuoro, Oristano e Sud Sardegna tutti i punti campionati sono risultati "entro i limiti".

Secondo Legambiente Sardegna, "rispetto allo scorso anno è stata rilevata una riduzione dei punti che hanno superato i limiti di legge e la risoluzione, almeno temporanea, di alcune criticità di lunga data". I dati sono stati trasmessi a Capitaneria di porto, Comuni e Arpa. Per Foxi a Quartu, qualcosa potrebbe migliorare con la realizzazione del nuovo collettore.

I prelievi di Goletta verde vengono eseguiti da tecnici e volontari. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero fino all'analisi, che avviene lo stesso giorno o comunque entro 24 ore. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali). Il numero dei campionamenti viene definito in proporzione ai chilometri di costa in ogni regione.