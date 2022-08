Ferragosto col bel tempo,sabato allerta nubigrafi in Gallura

Ancora una giornata di maltempo al nord e poi un ponte di Ferragosto contrassegnato da sole e caldo. È quanto accadrà in Sardegna nei prossimi giorni, dopo la violenta sferzata tropicale arrivata ieri pomeriggio con temporali, bombe d'acqua e forte vento dal centro al sud dell'Isola, fenomeni eccezionali che hanno provocato diffusi allagamenti, disagi e molti danni, soprattutto nelle campagne.

Per sabato 13 agosto, la Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta gialla (ordinaria), dalle 6 del mattino sino alle 18 del pomeriggio, per rischio idrogeologico legato ai temporali. La zona interessata sarà la Gallura. La conferma arriva anche dagli esperti dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. "La Sardegna si trova al margine di una circolazione ciclonica che sta interessando le regioni centro meridionali - spiegano - sabato è prevista instabilità nel settore settentrionale dell'Isola, in particolare sulla Gallura e Sassari. Previste precipitazioni e temporali che possono raggiungere anche i 20 millimetri di pioggia in sei ore, (in un anno ne cadono 600, ndr)".

I venti deboli o moderati soffieranno da ponente. Temperature in aumento, soprattutto nel sud Sardegna e in particolare nel Cagliaritano e nel Sarrabus, con le massime che potranno raggiungere anche i 38 gradi nel Campidano di Cagliari. Termometro intorno ai 30 gradi, invece, in Gallura e nel Sassarese.

"Domenica 14 netto miglioramento - annunciano gli esperti dell'Aeronautica - dominerà l'anticiclone. Il cielo sarà sereno in tutta l'Isola e la ventilazione sarà debole da scirocco". Le temperature massime si assesteranno in media sui 32 gradi. Lunedì 15 permane il bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso e ventilazione debole a regimi di brezza sulle coste. Temperature massime mediamente sui 32 gradi con picchi di 38 nel Campidano di Cagliari. Mari poco mossi o mossi.