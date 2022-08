Auto: assicurazione aumenta in Sardegna del 3 per cento

Aumentano i prezzi delle assicurazioni auto in Sardegna. Lo dice l'Osservatorio di Facile.it: a luglio, per assicurare un veicolo a quattro ruote, occorrevano, in media, 376,22 euro. E cioè a il 3% in più rispetto a inizio anno. Incide sull'incremento non solo il fatto che molti sconti applicati dalle compagnie durante la pandemia si stanno esaurendo, ma anche perche i costi dei sinistri stanno crescendo a causa dell'inflazione.

L'aumento delle tariffe medie rilevato da gennaio a luglio 2022 è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta la Sardegna: a guidare la classifica degli incrementi sono la provincia di Cagliari (+3,5%, 399,45 euro) e quella di Nuoro (+3,5%, 368,77 euro), seguita da Sassari (+1,9%, 356,30 euro).

In valori assoluti, a luglio 2022, Cagliari è risultata essere la provincia più costosa della regione, Oristano la più economica. Media sarda comunque più bassa di quella nazionale: l'assicurazione nell'Isola costa quasi 90 euro in meno.