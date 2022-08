Invasione cavallette: ok da Giunta a piano di contrasto

Via libera in Giunta al Piano d'azione per il contenimento e il contrasto delle cavallette. La delibera prevede l'istituzione di un'unità territoriale per l'emergenza fitosanitaria che sarà composta da rappresentanti del Servizio fitosanitario regionale e nazionale, degli assessorati regionali dell'Agricoltura e della Difesa dell'Ambiente, delle Prefetture, delle province interessate dalle infestazioni, del Corpo forestale, della Direzione generale della Protezione civile regionale, delle agenzie Laore e Forestas, dei Comuni interessati dalle infestazioni, del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari. E ancora da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni agricole più rappresentative della Sardegna.

Quest'anno l'infestazione delle cavallette ha colpito soprattutto i territori di Bolotana, Bortigali, Lei, Noragugume, Olzai, Orani, Orotelli, Ottana, Silanus e Teti in Provincia di Nuoro; Anela, Benetutti, e Illorai in Provincia di Sassari; Sedilo e Sorradile in Provincia di Oristano, per un totale di 15 comuni coinvolti.