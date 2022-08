Mattarella ad Alghero, "difficile non tornare qui"

(ANSA) - ALGHERO, 10 AGO - "È difficile non tornare ad Alghero". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha risposto al benvenuto del sindaco della città catalana Mario Conoci al suo arrivo all'aeroporto militare "Mario Aramu".

"Ho espresso il piacere di ospitarlo anche quest'anno nella nostra città", ha raccontato il primo cittadino svelando le prime parole del Capo dello Stato che, per il secondo anno consecutivo, viene ospitato nella foresteria dell'Aeronautica militare all'interno del Parco di Porto Conte.

Subito dopo i saluti di rito nello scalo, il corteo presidenziale ha raggiunto il luogo dove Mattarella trascorrerà le vacanze almeno per una decina di giorni, probabilmente sino a domenica 21, ossia la prima giornata di presentazione delle liste per le politiche. Per lui oggi nessun bagno di folla ma solo relax dopo il viaggio. (ANSA).