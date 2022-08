Covid: contagi ancora sopra 1.000 in Sardegna, giù ricoveri

Contagi in calo ma ancora sopra 1.000 in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano anche altri due decessi: una donna di 90 anni e un uomo di 66 residenti rispettivamente nella provincia del sud Sardegna e nella città metropolitana di Cagliari. I nuovi casi accertati di Covid sono 1.029 (- 171), di cui 932 diagnosticati da antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.897 tamponi per un tutto di positività che sale dal 20,2 al 26,4 per cento. Diminuisce la pressione sugli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (- 2), quelli in area medica 156 (- 5). In frenata i casi di isolamento domiciliare, in tutto 21.266 (- 1.969).