Migranti in Barbagia, sindaco di Como scatena polemica

E' polemica per le parole del sindaco di Como Alessandro Rapinese. In un'intervista a La provincia di Como, commentando uno stupro avvenuto in centro, aveva detto "se io fossi il legislatore non consentirei la libera circolazione a chi non ha i documenti in regola, come nel caso del pachistano che ha violentato e ferito la donna nella cabina telefonica a Porta Torre. E mentre si attende che vengano rimpatriati ci sono ampie zone deserte della Barbagia che potrebbero ospitarli".

"Sindaco di Como: i migranti in Barbagia. Ormai l'inflazione di stupidaggini è a tripla cifra" il commento di Pier Luigi Bersani su twitter. "Siamo sicuri che il sindaco di Como, tal Alessandro Rapinese, voglia prontamente scusarsi con tutti i barbaricini e tutti i sardi per l'infelice battuta sulle zone desertiche della stessa Barbagia in cui trasportare gli immigrati e siamo altrettanto sicuri che non si limiterà a parole ma lo voglia fare comprando degli spazi pubblicitari nella sua città e nei quotidiani lariani pubblicizzando la prossima edizione di 'Autunno in Barbagia'", dice il deputato sardo di FdI Salvatore Diedda. "La zona deserta è la sua testa, non la Barbagia". Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, commenta le affermazioni del sindaco di Como sulla Sardegna.

"Il clima elettorale sta offuscando la lucidità di giudizio di qualche personaggio in cerca d'autore. Il sindaco di Como sappia che in Barbagia, quando siamo stati chiamati a farlo, noi abbiamo accolto gli immigrati nel migliore dei modi. Con la nostra cultura di sempre, che è quella dell'aggiungi un posto a tavola. Se vuole c'è un posto anche per lui: avrà l'occasione di provare l'ospitalità della Sardegna. E anche l'orgoglio di un popolo che sa farsi rispettare". Così la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), replicando al sindaco di Como Alessandro Rapinese, il quale ha ipotizzato che i migranti irregolari potrebbero essere trattenuti in "ampie zone deserte della Barbagia".

Anche il Movimento Cinquestelle all'attacco del sindaco di Como dopo la dichiarazione ad un quotidiano locale nella quale il primo cittadino ha proposto di trasferire i migranti irregolari nelle "terre deserte" della Barbagia. "Le frasi razziste del sindaco leghista di Como, Alessandro Rapinese, sulla mia terra, la Barbagia, sono degne di un uomo delle caverne - scrive su Twitter la vice ministra al Mise e vicepresidente del M5s, Alessandra Todde - Denotano ignoranza sconfinata e una mentalità coloniale. Si scusi e si vergogni". Sulla polemica interviene anche Mario Perantoni, deputato sassarese del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione giustizia della Camera: "Può scusarsi quanto vuole ma non basterà mai perché ne ha infilate diverse e non solo sulla Barbagia - osserva - Alessandro Rapinese ha parlato come uno che è razzista dentro. La prossima volta che 'attraverserà la Barbagia' gli suggerisco di fermarsi, riflettere e cercare di imparare qualcosa".

"La Sardegna non è certamente terra di conquista da utilizzare a proprio piacimento quale destinazione di migranti che, a detta del sindaco di Como, potrebbero essere ospitati in presunte zone deserte della Barbagia in quanto a lui indesiderati". Lo dichiara Dario Giagoni, coordinatore della Lega in Sardegna. "Le affermazioni rilasciate dal primo cittadino di Como sono a dir poco deliranti, oltre che offensive nei confronti della Sardegna, definita quasi la Cayenna di Stato per i migranti, frutto di un pregiudizio odioso e retrogrado e di una totale mancanza di conoscenza del territorio - attacca - Non posso tollerare da sardo, da rappresentate delle istituzioni che ancora oggi, nel 2022, si pensi alla nostra isola, terra di tradizioni e cultura millenaria, alla stregua di una desertica colonia da riempire a piacimento di chi saccente siede oltremare.

La Sardegna non è il dominio di nessuno e non verrà utilizzata per soddisfare le esigenze di chicchessia, siamo e saremo un popolo laborioso che decide il suo presente e il suo futuro lontano da interferenze figlie di ideologie al limite del medioevale". "Ringrazio, invece la consigliera del comune di Como, Alessandra Locatelli, che con assai maggior consapevolezza ha giustamente dichiarato che la splendida Sardegna e l'incantevole Barbagia non possono diventare luoghi dove mandare i clandestini; perché il punto di tutto è che dovremmo impegnarci per non farli proprio sbarcare nel nostro Paese. Solo così - conclude Giagoni - potremmo garantire dignità e rispetto ai sardi, agli italiani e anche ai tanti migranti onesti".

PARLA IL SINDACO, ERA UN'IPERBOLE, NULLA CONTRO LA BARBAGIA - "Mi dispiace che i sardi si siano offesi. Non ho nulla contro la Barbagia. Ma le reazioni alla mia proposta di mettere i clandestini in una zona sotto abitata dimostrano comunque che i clandestini non li vuole nessuno": lo ha detto all'ANSA il sindaco di Como Alessandro Rapinese dopo le polemiche suscitate dalla sua 'proposta' di trasferire gli immigrati clandestini in Barbagia, regione montuosa della Sardegna. "Ho solo pensato a una parte del Paese sotto abitata - ha aggiunto - era un'iperbole per far capire che nelle zone densamente abitate queste persone fanno disastri".

L'immigrazione "va controllata e gestita, il parlamento ne prenda atto - ha continuato Rapinese - il mio territorio ha pagato prezzi altissimi, essendo terra di frontiera. Qui da noi sono noti i fatti, la cronaca purtroppo racconta spesso episodi di estrema violenza. Ci ricordiamo tutti cosa è successo con don Roberto Malgesini", ucciso da un immigrato a cui forniva aiuto a Como nel 2020. "Il mio Comune non ne può più, spendiamo 4 milioni e mezzo per l'accoglienza dei minori non accompagnati - ha proseguito - nessuno paga quanto Como. Siamo massacrati dalla gestione allegra dell'immigrazione: lo capiscano a Roma". Perché "sono tutti a bravi a parlare di accoglienza", ma il Comune di Como "dovrà reperire altri soldi per coprire un fenomeno sul quale Roma fa finta di niente". La prossima volta, ha concluso pungente il sindaco, "proporrò di trasferirli su qualche vetta di montagna a 3mila metri. O a Capalbio, località dove saranno accolti con tutti gli onori".