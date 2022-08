Maxi rogo di rifiuti a Sassari, salvato cucciolo maremmano

Un cucciolo di pastore maremmano è stato portato in salvo questa mattina dai vigili del fuoco di Sassari. I pompieri stavano svolgendo le operazioni di spegnimento del rogo divampato nei giorni scorsi nello stabilimento della Gesam, a Truncu Reale, quando si sono accorti del piccolo animale in difficoltà.

Immediata la procedura di salvataggio, portata a compimento insieme agli agenti della Polizia locale di Sassari, guidata dal comandante Gianni Serra. È stato già allertato un veterinario per prestare le cure al cagnetto.