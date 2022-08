Gdf: visita del prefetto Cento al Comando regionale

(ANSA) - CAGLIARI, 09 AGO - Il prefetto Sebastiano Cento, rappresentante del governo per la Regione Sardegna questa mattina ha fatto visita al Comando regionale della Guardia di finanza, incontrando il comandante, generale di divisione Gioacchino Angeloni. L'alto ufficiale ha illustrato al rappresentante del governo le attività e i compiti svolti dai militari delle Fiamme gialle mirati a tutelare la legalità, contrastare l'evasione fiscale e combattere gli illeciti in materia di spesa pubblica su tutto il territorio regionale.

Nel corso dell'incontro si è anche fatto il punto sull'attività svolta dalla Componente Aeronavale della Guardia di finanza sia sul fronte dell'immigrazione clandestina che su quello dei traffici illeciti via mare, e del lavoro dei Baschi Verdi impegnati con le altre forze di polizia per garantire ordine e sicurezza pubblica. (ANSA).