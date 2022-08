Elezioni: vice ministra Todde si candida a parlamentarie M5s

"Sono orgogliosa di essermi autocandidata per le parlamentarie del @Mov5Stelle al fianco di @GiuseppeConteIT. In testa ho questo grande progetto, da portare avanti con tutte e tutti voi, e nel cuore la Sardegna. Ora avanti uniti, perché noi #siamoaltracosa. Forza!". Lo scrive su Twitter la vice ministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde

Ecco i primi nomi degli altri autocandidati sardi alle parlamentarie del Movimento Cinquestelle che saranno celebrate venerdì prossimo. Oltre alla viceministra Todde e al deputato uscente Mario Perantoni, ci sono anche i senatori uscenti Ettore Licheri ed Emiliano Fenu, ma anche l'ex sindaca di Assemini Sabrina Licheri e l'ex vice sindaco di Carbonia Gianluca Lai.

Poi ancora, Federico Garau, consigliere comunale a Iglesias, Gianluca Mandas, ex vicesindaco di Assemini, l'ex assessora alle Politiche sociali a Carbonia Loredana La Barbera, l'attivista di Cagliari Luciano Congiu. In generale, si apprende, la maggior parte delle candidature si registrano a Cagliari e Sassari. In lista non ci sono consiglieri regionali ai quali il regolamento impediva di autocandidarsi.