Anziana denutrita e sola in casa, figlio 50enne denunciato

La madre di 87 anni era stata trovata adagiata su un letto matrimoniale, in stato avanzato di atrofia muscolare, verosimilmente dovuto alla forte denutrizione, ed era stata soccorsa e trasportata in ospedale dai carabinieri. Ora, il figlio 50enne, residente a Sinnai, è stato denunciato per abbandono di incapace. Disoccupato e con precedenti denunce a carico. l'uomo, nonostante dovesse avere cura dell'anziana in quanto unico parente, l'aveva abbandonata all'interno della propria abitazione.

La situazione è stata anche segnalata ai servizi sociali del Comune di Sinnai affinché l'anziana possa essere affidata ad una Rsa che possa provvedere adeguatamente a lei. Lo scorso 22 luglio i militari erano intervenuti proprio su richiesta dell'assessore ai servizi sociali e politiche del lavoro del Comune. I carabinieri, dopo avere forzato il portone d'ingresso, erano entrati nell'abitazione trovando la pensionata, vedova, nella camera da letto.