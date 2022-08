A Quartu musica e poesie per ricordare sofferenze dei curdi

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 09 AGO - Musica e storia anche per ricordare le sofferenze della comunità curda. Nell'ambito della rassegna "La luna sotto casa", organizzata dal Comune di Quartu con il contributo della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, giovedì alle 21.30 all'ex Caserma di via Roma 30, è in programma il progetto Azadì.

L'idea nasce dall'incontro tra il musicista sardo Mauro Palmas e il polistrumentista curdo Mubin Dunen. Nello spettacolo Palmas si esibisce alle corde della sua mandola, del liuto cantabile e del mandoloncello, mentre Mubin Dunen porta sul palco saltur, ney, percussioni e duduk. Completano la formazione Alessandro Foresti, al pianoforte e alla fisarmonica, e Silvano Lobina al basso.

Musica, ma anche poesie proposte dalla voce di Simonetta Soro. In scena i versi di Sherko Bekas, poeta curdo attivo nel Movimento di liberazione Kurda ed esule in Svezia, scomparso nel 2013. Ma anche quelli di Choman Hardi, poetessa contemporanea cresciuta tra l'Iraq e l'Iran. A fare da sponda le due poetesse sarde Lorena Carboni e Maria Gabriela Ledda. (ANSA).