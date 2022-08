Porti: ristoranti, un hotel e una spa sul mare a Cagliari

Una associazione temporanea di imprese guidata dalla Marina di Porto Rotondo per il rilancio del porto storico di Cagliari. Pubblicata la proposta di project financing. Il piano prevede centro servizi, approdo di mega yacht e restyling radicale dell'area tra i moli Sanità e Sant'Agostino. L'investimento complessivo privato è di oltre 34 milioni di euro. Tre gli interventi chiave: completa riqualificazione e riconversione dell'ex stazione marittima in centro polivalente per servizi alla nautica da diporto e per la fruizione turistica, revisione del sistema di approdo di yacht e imbarcazioni private lungo la Calata Sant'Agostino e sistemazione dello spazio pubblico compreso tra i nuovi approdi e la calata di via Roma.

Uno degli interventi più attesi riguarda la stazione marittima: secondo il nuovo piano lo spazio sarà diviso in tre livelli più uno interrato adibito a locali tecnici. Il piano terra della struttura sarà dedicato a servizi per la nautica da diporto con reception, sala d'attesa, uffici. Ma anche attività commerciali e di ristorazione con spazi all'aperto fronte mare. I piani superiori, invece, ospiteranno 24 camere, un'area benessere con palestra e spa, una piscina e terrazze panoramiche.

Per la Calata Sant'Agostino, l'intervento prevede la riorganizzazione dell'attuale assetto, con destinazione dello specchio acqueo all'attracco di 26 unità e navi da diporto dai 20 sino agli 80 metri. Per tutto lo spazio pubblico circostante, il progetto ridisegna interamente le aree verdi e pedonali.

Verrà mantenuta la viabilità attuale più a ridosso di via Roma, servita da parcheggi e separata dalla restante parte con ampi spazi a verde. Una nuova pista ciclabile a doppia percorrenza di quasi 400 metri correrà parallelamente ai percorsi carrabili. Lo spazio pedonale pubblico vedrà l'alternarsi di percorsi pavimentati in pietra, in legno e verdi. Nella piazzuola antistante al centro servizi sarà, infine, realizzata un'ampia fontana rettangolare di 108 metri quadri.

"Una proposta - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - progettuale complessa, senza precedenti, con investimenti consistenti interamente a carico del privato, che, una volta concluso l'iter della procedura ad evidenza pubblica appena pubblicata, ci consentirà di fare il definitivo salto di qualità nel già avviato percorso di riqualificazione del porto storico di Cagliari".