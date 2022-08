Lotteria scontrini,100mila euro a donna sarda in cura a Roma

Il nome non è stato rivelato. Ma questa volta c'è l'identikit del fortunato vincitore di 100mila euro alla Lotteria degli scontrini. È una donna, abita nel sud Sardegna e fa la spola tra l'Isola e Roma per problemi di salute. Ha già deciso: utilizzerà i soldi per curare meglio la sua patologia. Quando ha controllato il biglietto e ha iniziato a sospettare di essere lei la vincitrice sulle prime non ci ha creduto. Ed è voluta andare di persona all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Era a Roma è non ha esitato a rivolgersi alla sede della capitale.

Lì le hanno dato la conferma: sì, signora, ha proprio vinto 100mila euro. Non solo: ha dovuto farselo ripetere più volte dal funzionario che ha inserito i dati nel portale per la verifica. E a quel punto la donna è scoppiata in lacrime. Ora la strada è in discesa. Il funzionario dell'Agenzia ha provveduto all'attivazione della procedura per l'accredito della somma, entro novanta giorni dalla richiesta, sul conto corrente della vincitrice. In Sardegna la Lotteria degli scontrini ha portato finora circa 500mila euro.