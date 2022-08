Ersu Cagliari e Sassari insieme per campagna su borse studio

I due enti per il diritto allo studio universitario della Sardegna, Ersu Sassari ed Ersu Cagliari, fanno sistema e per la prima volta uniscono le forze per una campagna di comunicazione congiunta, in occasione della pubblicazione dei nuovi bandi per l'erogazione di borse di studio e posti alloggio, destinati a studenti e studentesse capaci e meritevoli ma privi di mezzi.

Primo tassello di questo nuovo progetto, che vedrà collaborare i due enti di Sassari e Cagliari - guidati rispettivamente dai dg Libero Meloni e Raffaele Sundas - durante tutto l'anno in attività di informazione e orientamento, è la campagna di comunicazione social dal claim "Ersu: mille vantaggi, zero pensieri", lanciata in occasione della pubblicazione dei bandi che consentiranno a studenti e studentesse meritevoli ma con particolari condizioni di reddito di accedere a borse di studio, alloggio, pasti gratuiti e tanti altri benefici durante il percorso di studio.

La campagna, la cui realizzazione è stata affidata ad un team creativo guidato dal filmmaker di Sorso Michele Gagliani (già vincitore al Taormina Film Festival per l'opera "Apollo Beat - La serie"), è stata sviluppata su concept unico, con lo scopo di parlare ai ragazzi e alle ragazze utilizzando il loro stesso linguaggio: per l'occasione sono stati realizzati un video spot di 40 secondi, un reel e grafiche ad hoc per raccontare in modo chiaro e facile - dal punto di vista di una neo diplomata che vive l'incertezza del "cosa farò da grande?" - le opportunità che gli enti per il diritto allo studio universitario della Sardegna offrono a chi vuole proseguire negli studi, ma non ha le possibilità economiche per farlo.

La campagna ha preso il via lo scorso 27 luglio e animerà i social fino al prossimo 12 settembre, giorno fissato per la chiusura delle candidature. A supportare gli Ersu della Sardegna nella comunicazione vi sono anche i due atenei sardi e la Regione con il servizio di comunicazione della presidenza che si sono attivati attraverso i propri canali social per fare da cassa di risonanza alla campagna.