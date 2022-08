Maltempo: temporali e grandine nel Nuorese

Il maltempo ha fatto irruzione improvvisamente intorno alle 15.30 a Ussassai, un paese di 480 abitanti a 700 metri di altezza in Ogliastra, quando una grandinata intensa si è abbattuta sul borgo per almeno un'ora, lasciando di stucco i cittadini che poco prima boccheggiavano per la calura estiva. La grandinata ha poi lasciato spazio alla pioggia che è caduta lenta per almeno un'altra ora e che potrebbe aver provocato danni in paese e nell'agro: "Dopo le 15 una nube nera si è posizionata sul paese che mezz'ora dopo ha scaricato fulmini, pioggia e grandine come proiettili - ha detto il sindaco Francesco Usai che ha pubblicato sui social la foto di un chicco di grandine del diametro di 1 cm e mezzo precipitato sul suo balcone - Sono state due ore intense, sembrava di stare in mezzo a un tifone: oltre ai fulmini, alla pioggia e alla grandine, c'era uno strano mulinello di venti che travolgeva tutto. Il maltempo si è placato intorno alle 17.30 quando la nube si è spostata verso Perdasdefogu". Nel pomeriggio oltre al paese ogliastrino si sono registrati temporali si sono registrati in tutto il Nuorese. A Ussassai passata la tempesta si procede alla conta dei danni:" Si tratta di vedere quanto questo temporale sia stato devastante per le nostre coltivazioni - ha aggiunto il primo cittadino di Ussassai -: prevedo danni per le vigne e per gli orti ma non escludo che che ce ne possano essere stati anche in paese, su auto e abitazioni. Domani mattina faremo un sopralluogo e verificheremo la situazione".