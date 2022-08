Anziano cade dal tetto di casa e muore nel sud Sardegna

Ha perso l'equilibrio mentre faceva alcune riparazioni sul tetto della sua abitazione ed è caduto nel vuoto. Un pensionato di 94 anni ha perso la vita questa mattina a Sanluri, nel sud Sardegna. La tragedia è avvenuta intorno alle 10. L'anziano si trovava a casa con la moglie e la badante della donna che ha problemi di deambulazione. L'anziano avrebbe iniziato a preparare qualche cosa per il pranzo, poi è salito sul tetto dell'abitazione per effettuare dei lavoretti. Non è chiaro cosa sia accaduto, sta di fatto che l'anziano forse è inciampato oppure ha perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto. Un volo di diversi metri e poi l'impatto sul terreno. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo di un'ambulanza del 118 e dei carabinieri della Compagnia di Sanluri. Purtroppo nonostante l'arrivo dei medici per l'anziano non c'è stato nulla da fare.