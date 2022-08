Università Cagliari: primo dottorato adroterapia in Italia

(ANSA) - CAGLIARI, 06 AGO - Nasce a Cagliari "The hadron academy", primo dottorato in Italia dedicato allo sviluppo tecnologico e biomedico dell'adroterapia, forma avanzata di radioterapia che utilizza particelle pesanti come protoni e ioni carbonio per trattare i tumori più complessi.

È coordinato da Annalisa Bonfiglio, docente dell'Università di Cagliari. Promosso dal Cnao, centro nazionale di adroterapia oncologica e dalla scuola universitaria Iuss di Pavia, insieme all'Università di Cagliari, è aperto a cinque studenti che, per merito, potranno accedere alle borse di studio. Il corso ha una durata di 3 anni.

Si rivolge a medici, fisici medici, biologi, bioingegneri, ingegneri di processo, fisici, giuristi, economisti, filosofi, con l'obiettivo di formare figure in grado di gestire e sviluppare la ricerca sugli aspetti legati all'adroterapia con particolare riguardo alle aree tecnologica (per esempio l'utilizzo di nuove particelle pesanti come elio e ossigeno), e biomedica (per esempio l'interazione tra adroterapia e immunoterapia e il continuo miglioramento dell'efficacia del trattamento attraverso tecnologie di ultima generazione) con un riferimento anche alle implicazioni etiche e giuridiche connesse all'innovazione tecnologica e alla sua gestione in termini di rischio e di complessità. Saranno approfondite inoltre tre importanti frontiere di ricerca come l'interazione tra l'adroterapia e l'immunoterapia, una delle armi più promettenti ed evolute nella lotta al cancro, il ruolo della biologia molecolare nel definire il "profilo genetico" del tumore per una sempre più adeguata strategia terapeutica, e l'applicazione dell'intelligenza artificiale alle immagini sia nelle fasi diagnostiche che per monitorare i risultati della cure ed identificare eventuali fattori predittivi di risposta per una sempre migliore personalizzazione della terapia. (ANSA).