Scivola dal marciapiede e bus lo travolge, grave 31enne

Quattro persone trasportate in ospedale con assegnato codici rossi, alcune in gravissime condizioni. È il bilancio degli incidenti stradali avvenuti tra ieri sera e questa mattina. A Cagliari un 31enne è stato investito da un bus del Ctm.

L'uomo, da quanto si apprende, sarebbe scivolato dal marciapiede mentre arrivava il mezzo pubblico. È trasportato al Brotzu, le sue condizioni sono gravissime.

La polizia municipale si sta occupando dei rilievi come per l'incidente avvenuto alle 3 nel viale Poetto, dove un 33enne in sella a una moto è finito contro un'auto ed è stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si è fermato per soccorrerlo. Il centauro è stato trasportato al Brotzu dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sempre un motociclista di 52 anni è rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto lungo la 131 a Nuraminis. La sua Honda Burgam è finita contro il guard rail. Il 52enne è stato trasportato in codice rosso al Brotzu. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

I militari dell'Arma hanno anche effettuato i rilievi dell'incidente avvenuto in via San Benedetto a Quartu Sant'Elena. Una donna di 70 anni mentre attraversava la strada è stata travolta da una Fiat 600 condotta da una 73enne.

L'automobilista si è fermata per soccorrere la ferita. La 70enne è stata trasportata al Policlinico di Monserrato.