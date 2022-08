Turismo: 6.400 realtà artigiane sarde a servizio settore

Più di 1 su 5 delle circa 34mila imprese artigiane della Sardegna è coinvolta, direttamente o con l'indotto, nel mercato turistico regionale. Sono infatti 6.400 le piccole e medie realtà (al 1 trimestre 2022) che si occupano di attività legate alle vacanze e allo svago: dall'agroalimentare ai servizi turistici, dalla cura della persona alle attività ricreative, culturali e dell'intrattenimento, dai bar, caffè e pasticcerie alla somministrazione di alimenti e bevande, per arrivare ai trasporti, gestione di strutture ricettive e sportive ma anche produzione e vendita di monili, artigianato artistico, abbigliamento e calzature.

Grazie al trend positivo del turismo registrato quest'anno, per queste realtà produttive cresce la domanda di beni e servizi generata dalle centinaia di migliaia di arrivi, e dai milioni di presenze. Ma questo, secondo Confartigianato, sembra non bastare per alimentare la nascita di nuove imprese.

"Infatti - rileva l'organizzazione sui dati di UnionCamere-InfoCamere 2022 - il numero assoluto delle aziende artigiane che lavora con le vacanze è calato passando dalle 6.574 del 2019 per arrivare alle 6.400 di quest'anno, che impiegano oltre 18mila addetti. 1.519 sono legate alla ristorazione, 1.443 operano nell'agroalimentare, 1.264 sono aziende manifatturiere e dei servizi e 1.175 operano nei trasporti e 439 gravitano nella moda. Inoltre 477 sono bar e pasticcerie, 67 le attività culturali, 14 svolgono attività di comunicazione e 2 sono le strutture ricettive".

Secondo Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, "il triplo brand Sardegna-turismo-artigianato deve fungere da propulsore anche per la nascita di nuove imprese artigiane. Ciò lo si può fare continuando a investire e a fare promozione e, soprattutto, credendoci. Come stanno già facendo numerosi territori in tutta l'Isola è importantissimo continuare a puntare, incentivandolo con appositi sostegni economici, il mercato del turismo esperienziale".