Spara fuochi d'artificio tra la folla a Sassari, denunciato

Un sassarese è stato denunciato dalla Polizia locale per aver sparato fuochi d'artificio tra la folla durante la discesa dei Piccoli Candelieri. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio in piazza Santa Maria.

Gli agenti, guidati dal comandante Gianni Serra, hanno immediatamente fermato e identificato il responsabile per poi procedere alla denuncia in base all'articolo 703 del codice penale, che prevede anche l'arresto per chi accende fuochi d'artificio o lancia razzi, o fa accensioni o esplosioni pericolose, in un luogo dove ci sia adunanza o concorso di persone.

Tra l'altro nel territorio del Comune di Sassari, già dal 2020, è vietato da regolamento fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, a eccezione di quelli aventi un livello di rumorosità trascurabile e con esclusivo effetto luminoso. Una decisione presa dall'amministrazione comunale per tutelare sia gli animali, che spesso scappano spaventati dai forti rumori, e sia le persone con patologie e disabilità che possono subire gravi traumi dai botti.