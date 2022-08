Rapina in banca a Oristano, 3 banditi in fuga con mille euro

Rapina nella filiale del Credito cooperativo di Arborea, di Donigala Fenughedu, frazione di Oristano. Intorno alle 10 tre persone con il volto coperto, una delle quali armata di pistola, hanno fatto irruzione nella sede della banca, mentre erano in corso le consuete operazioni di cassa. Un quarto complice, aspettava all'esterno. I malviventi hanno minacciato i cassieri e si sono fatti consegnare il denaro. Presi i soldi sono usciti dall'istituto di credito e si sono allontanati a bordo di un'auto.

È subito scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. In zona sono stati predisposti controlli e posti di blocco.

Al momento il bottino della rapina non è stato quantificato, anche se da quanto si apprende i malviventi avrebbero portato via pochi soldi, meno di mille euro. Lo scorso anno era stata rapinata la stessa filiale della banca.