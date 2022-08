Nuove regole per i dehors a Cagliari, ora si può ripartire

Qualche accorgimento per mettere al riparo i clienti accomodati nei dehors in caso di incidenti stradali. E ora, con il nuovo regolamento, si possono sistemare di nuovo tavolini e sedie all'aperto al posto dei parcheggi con le strisce bianche e blu. La "ritirata" era stata ordinata proprio in seguito a un incidente che aveva rischiato di mettere a rischio l'incolumità dei frequentatori di bar, locali e pizzerie. Da quel momento era ripartito un percorso per definire le nuove prescrizioni: "Il consiglio ha votato la delibera - spiega all'ANSA l'assessore alle attività produttive Alessandro Sorgia - poi recepita dalla giunta: ora si tratta di inviare le istanze, aperte a tutti, e chi è in regola avrà le autorizzazioni per poter sistemare i tavolini anche nelle aree dei posteggi.

Particolare attenzione è stata prestata dal regolamento proprio alla sistemazione più interna dei tavolini". L'avviso è stato pubblicato oggi: è fissato al 2 settembre il termine per la presentazione delle domande per la concessione del suolo pubblico sugli stalli di sosta per l'esercizio di attività di ristoro all'aperto. Corredate dalle relative proposte di occupazione, devono essere presentate tramite piattaforma Suape.

"Oggi riparte un dialogo - spiega all'ANSA il presidente della Fibe Confcommercio Emanuele Frongia - che dà regole per chi vuole investire nelle imprese e nella città. Questo deve essere un percorso responsabile da parte di tutti, sia da parte dell'amministrazione, sia da parte degli imprenditori". Non possono essere rilasciate concessioni di suolo pubblico nelle piazze Santo Sepolcro, Sant'Eulalia, Dettori, Slargo Via Dettori, Scalette Santo Sepolcro e Scalette Sant'Antonio (escluso il Portico Sant'Antonio).