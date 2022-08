Nasce a Olbia prima barca a vela ecologica made in Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 05 AGO - Trasmettere il rispetto dell'ambiente attraverso la vela. È questo l'obiettivo di Francesca de Natale Sifola Galiani che ha da poco fondato, a Porto Rotondo, l'associazione sportiva Nox Oceani che, grazie a un valido team di atleti, diffonderà il messaggio ecologico.

"Nox Oceani è molto più di un'associazione sportiva - racconta Francesca de Natale - è un progetto che vuole infondere negli atleti uno stile di vita virtuoso nei confronti dell'ambiente".

E' in programma un progetto fortemente innovativo per la vela e per la Sardegna, ovvero la costruzione dell'Optimist ecologico.

Come? "Sarà una versione riciclabile della deriva più famosa al mondo spiega - la barca sulla quale i bambini imparano ad andare per mare e veleggiare in autonomia. La nostra idea è quella di produrre una barca che supera il problema dello smaltimento alla fine della sua vita, in quanto costruita con fibre di lino e materiali riciclati. Il nostro Optimist, quindi, una volta arrivato al suo massimo utilizzo e dopo aver fatto divertire i giovani velisti in giro per i campi di regata potrà essere riciclato, dunque trasformato in nuovi oggetti di vario genere".

Questa piccola deriva, la prima barca ecologica made in Sardegna, sarà costruita a Olbia e porterà̀ con sé un messaggio molto importante, quello di abituare le nuove generazioni all'ecosostenibilità e alla conservazione dell'ambiente in cui viviamo. "I nostri giovani atleti - spiega Francesca de Natale - saranno i primi e veri testimonial. La sfida nel rendere migliore il mondo che abitiamo spetta a loro, ma noi adulti abbiamo la grande responsabilità di educarli al rispetto della natura e al concetto di economia circolare contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo".

Come coach della squadra agonistica di Nox Oceani è stato scelto Camillo Zucconi, velista titolato e medaglia d'oro Coni, che ogni giorno accompagna in mare i piccoli skipper per gli allenamenti. Ma non c'è solo l'attività̀ giovanile tra le attività̀ di Nox Oceani. Tra le imbarcazioni a disposizione del team c'è anche l'RS21, un monotipo internazionale di ultima generazione. Non una scelta a caso. L'RS21, infatti, è l'ultima creatura del cantiere inglese RS Sailing che punta sulla sostenibilità̀ ambientale. La barca è costruita con resine ecologiche ed è alimentata, per l'uscita e il rientro in porto, da un motore elettrico a emissioni zero. (ANSA).