Musica: cresce l'attesa per Ben Harper a Riola Sardo

Già venduti oltre 5mila biglietti, si annuncia una serata dalle grandi emozioni per l'attesa esibizione di Ben Harper & The Innocent Criminals martedì 9 agosto, nella suggestiva cornice del Parco dei Suoni di Riola Sardo, realizzato nelle cave dismesse d'arenaria di Su Cuccuru Mannu (Oristano). Il concerto più atteso dell'estate sarda è organizzato da Sardegna Concerti in collaborazione con Insula Events e Barley Arts: dopo due anni di rinvii a causa della pandemia, l'artista statunitense approda finalmente per la prima volta in Sardegna atteso da migliaia di fan che in queste ultime ore si stanno scatenando a una vera e propria caccia al biglietto.

Performer singolare e potente, Ben Harper è un'artista di fama mondiale, dal cantato riconoscibile sin dal primo ascolto e dotato di una ineguagliabile capacità di fondere fra loro diversi generi musicali. Il suo ultimo album, "Bloodline Maintenance" (Chrysalis Records), uscito a fine luglio e registrato assieme ai suoi inseparabili The Innocent Criminals, contiene infatti ben undici brani capaci di miscelare soul, blues e funk, chitarre, ampli e lap steel per un'altalena di emozioni e suoni davvero emozionanti.

La rivista Rolling Stone definisce le sue canzoni "gioielli unici e teneri del rock'n'roll" mentre Billboard a proposito della sua musica scrive: "Ben Harper ricorda il potere e la bellezza della semplicità". Autore, interprete, musicista, produttore, vincitore di tre Grammy Award e numerosi dischi di platino, Ben Harper è oggi uno dei musicisti più acclamati della scena internazionale.

I Grandi Eventi al Parco dei Suoni di Riola Sardo continuano per tutta l'estate con un cartellone ricco di spettacoli e laboratori teatrali per ragazzi, concerti, esposizioni e un'ampia proposta di street food grazie al Villaggio del Gusto che offre prodotti del territorio. Il primo ottobre grande festa di fine estate sulle note dell'orchestra Bandabardò & Cisco e il loro nuovissimo "Non fa paura tour 2022".