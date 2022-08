Abbanoa: via libera da assemblea a nomine collegio sindacale

Approvato quasi all'unanimità (99,78% dei voti favorevoli, lo 0,22% degli astenuti, nessun voto contrario) l'unico punto all'ordine del giorno presentato dal Consiglio d'Amministrazione di Abbanoa. Via libera da Regione e 342 Comuni soci alla ratifica della composizione del collegio sindacale: Francesco Salaris presidente, componenti Maria Laura Vacca e Franco Pinna.

Nella assemblea dei soci del 24 settembre 2021, successivamente alla chiusura dei lavori assembleari - spiega il gestore - erano emerse delle irregolarità formali su tre voti che hanno modificato i quorum deliberativi della votazione per l'elezione del collegio sindacale. Di tali irregolarità- continua l'azienda - il presidente del Cda di Abbanoa, aveva provveduto correttamente a dare formale e tempestiva comunicazione a tutti gli azionisti. La successiva assemblea, il 5 novembre 2021, ha preso atto di quanto avvenuto e ha provveduto ad eleggere un nuovo presidente del Collegio sindacale. L'assemblea di Abbanoa oggi ha ratificato quanto già deliberato.

"Deve infatti fugarsi ogni dubbio -ha detto il presidente del Cda Franco Piga nella sua relazione ai soci - sulla piena legittimità, in primo luogo delle deliberazioni assunte da questa assemblea in occasione delle riunioni del 24 settembre e 5 novembre 2021, in occasione delle quali venne nominata l'attuale terna dei sindaci ed il suo presidente".

Piga è sceso nei dettagli: "Il decreto del Tribunale di Nuoro non ha alcun effetto retroattivo sugli atti approvati legittimamente dall'azienda. Tale decreto riguarda esclusivamente l'iscrizione del Collegio Sindacale nel registro delle imprese. Nel decreto - ha spiegato il presidente del Cda - lo stesso Giudice del Tribunale di Nuoro espressamente afferma che non spetta al Giudice del registro, nell'esercizio delle proprie competenze, giudicare dell'efficacia o dell'inefficacia di una deliberazione assembleare di una società".