Logo Mont'e Prama sulle maglie di Cagliari e Dinamo

(ANSA) - CAGLIARI, 04 AGO - Cagliari calcio e Dinamo Sassari accanto alla Fondazione Mont'e Prama in una campagna di comunicazione in Italia e in Europa. Una vera e propria invasione dei Giganti. Si organizzeranno iniziative in importanti città italiane (Palermo, Bari, Brescia, Venezia, Genova, Parma) in occasione delle partite che il Cagliari calcio disputerà nel prossimo campionato di serie B di calcio) ed europee (Salonicco, Digione, Milano, Bologna, Napoli, Trieste) in occasione delle gare che la Dinamo Banco di Sardegna Sassari disputerà nella prossima Champions League e serie A1 di basket.

Le iniziative si svolgeranno in collaborazione con le istituzioni culturali delle città coinvolte e saranno oggetto di articolata comunicazione da parte delle società Cagliari calcio e Dinamo Banco di Sardegna Sassari.

Nell'ambito della stessa campagna- si legge in una nota- le società assicureranno una presenza del brand Mont'e Prama sulle loro maglie di gara e attraverso la presenza di cartellonistica presso lo stadio in occasione delle partite casalinghe e nei campi di allenamento. "Si tratta di un importante momento di collaborazione, nel quale il mondo della cultura e dello sport si incontrano per promuovere congiuntamente l'immagine della Sardegna", dichiara Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont'e Prama.

"Orgogliosi di promuovere la cultura e la storia della Sardegna", ha commentato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini.

Soddisfatto anche il presidente della Dinamo Stefano Sardara: "I Giganti sono il simbolo della nostra crescita e dei nostri successi".

Domani l'esordio della maglia del Cagliari con il logo di Mont'e Prama nella partita di Coppa Italia con il Perugia. (ANSA).