Emergenza sangue: punto raccolta Avis e Capitaneria Olbia

I medici e gli infermieri dell'Avis, in collaborazione con la Capitaneria di porto di Olbia e il Red Valley, hanno organizzato ieri un punto di raccolta sangue nel parcheggio davanti alla sede dell'Autorità Marittima. Numerosi i militari e civili olbiesi che hanno risposto all'appello, aspettando in fila per ore il loro turno per la donazione, a dimostrazione di grande sensibilità riposta nei confronti delle iniziative e solidarietà.

Per l'occasione, anche l'ammiraglio di Squadra, Pierpaolo Ribuffo, comandante Marittimo Nord, con il suo staff, presente in zona per motivi istituzionali, ha voluto partecipare all'iniziativa, come dimostrazione di solidarietà verso chi è momentaneamente in difficoltà con la salute.