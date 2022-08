Cocktail e cucina giapponese su spiaggia del Cala di Volpe

Cocktail serviti insieme ad una varietà di tapas come aperitivo, piatti giapponesi espressione della cucina "Nobu style", a pranzo. Apre i battenti il Matsuhisa Beach, il ristorante sulla spiaggia dell'hotel Cala di Volpe, nel cuore della Costa Smeralda. Col nuovo trendy locale si rinnova il connubio tra l'iconico hotel e il noto chef giapponese Nobuyuki "Nobu" Matsuhisa. Un concept che unisce l'Umi Bar e il ristorante.

Progettato dal famoso designer Matteo Thun, con il suo stile minimale e organico, il Matsuhisa Beach è ben integrato nel paesaggio e nell'ambiente naturale circostante e offre una vista sulla spiaggia di Li Itriceddi, tramonti e illuminazioni notturne, in uno tra i luoghi più eleganti e panoramici della Costa Smeralda.

La partnership tra Matsuhisa e il Cala di Volpe è nata nel 2018 con un progetto pop-up, poi si è consolidata nel 2019 con l'apertura del ristorante Matsuhisa at Cala di Volpe, aperto per cena, in un'area dell'hotel con vista mozzafiato sulla baia.

Nato in Giappone, Nobu Matsuhisa ha viaggiato molto durante la sua vita, Perù, Argentina, Alaska, per poi trasferirsi a Los Angeles. Nel corso della sua carriera, ha sviluppato il suo inconfondibile stile di cucina "Nobu Style" e ha introdotto un nuovo concetto di stile nella cucina giapponese, includendo elementi internazionali. Nell'arco degli anni ha costruito un impero nel settore gastronomico, ma la radice della sua cucina è iniziata padroneggiando l'arte del sushi.