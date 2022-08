Estate: prima spiaggia accessibile a disabili nel Sinis

Il litorale di Cabras ha finalmente un primo punto di accesso alla spiaggia dedicato alle persone con disabilità fisica. Nella spiaggia di San Giovanni di Sinis l'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Andrea Abis ha realizzato un'area di servizio totalmente gratuita per chi si muove in carrozzina, consentendo per la prima volta lo spostamento in autonomia dall'automobile fino alla battigia.

L'area è servita da quattro stalli auto riservati ai disabili, a ridosso della passerella che arriva fino al mar e dove è presente una sedia job e sono state realizzate tre piattaforme laterali, ognuna dotata di ombrellone. Sono stati installati anche dei nuovi servizi igienici, pensati per un uso esclusivo da parte del disabile. Il servizio è attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle ore 19. I giovani del Servizio civile che operano nella riserva marina si occuperanno del montaggio e del ritiro quotidiano degli ombrelloni.

"Grazie a questo progetto portato avanti dalla AMP, il litorale di Cabras da oggi diventa totalmente accessibile anche per coloro che soffrono di disabilità motoria - ha detto il Sindaco Andrea Abis - Il progetto appena avviato si aggiunge a quello già attivo a Mare Morto che consente ai disabili di accedere alle imbarcazioni grazie al sollevatore a bandiera installato presso il terminale del molo galleggiante. Finalmente abbiamo centrato un altro importante obiettivo".

"Abbiamo creato un vero e proprio lido dedicato, che è di supporto sia a chi è costretto sulla carrozzina sia ai loro accompagnatori", ha spiegato Massimo Marras, direttore dell'area Marina Protetta Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre. "Con il nuovo punto di accesso facciamo un salto in avanti in termini di inclusione sociale e qualità della vita - ha affermato l'assessora alle Politiche sociali Laura Celletti -. Vorremmo che questo tipo di servizio possa diventare la regola, smettendo di essere concepito come un'eccezione".