Covid: contagi in calo ma altri 5 morti in Sardegna

Frenata dei contagi in Sardegna, dove però nelle ultime 24 ore si registrano altri 5 decessi: due donne di 91 e 97 anni e tre uomini di 61, 86 e 89 tutti residenti nella provincia del sud Sardegnsi. I nuovi casi accertati di Covid sono 1.168 (- 705), di cui 1.011 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.145 tamponi per un tasso di positività che scende dal 24 al 22,7 per cento.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 15, in calo quello dei positivi in area medica per un totale di 169 (- 3). Diminuiscono infine i casi di isolamento domiciliare, complessivamente 29.414 (- 2.295).