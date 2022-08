Goldaniga, vorrei gioire con chi ha sofferto lo scorso anno

"Ho un contratto con il Cagliari: mai chiesto di andare via. Ho dato la mia parola di rimanere perché ho visto tante persone stare male per la retrocessione. E ora voglio esultare con tutti quelli che hanno sofferto". Parola di Edoardo Goldaniga, centrale rossoblu, uno dei superstiti della scorsa stagione. Lo ha detto oggi durante la presentazione dell'accordo con Rinascente, nuovo "fashion sponsor" del club: durante la stagione 22/23 gli abiti di rappresentanza di giocatori e dirigenti saranno forniti dallo store Rinascente di via Roma e saranno firmati da Manuel Ritz.

La collaborazione prevede inoltre l'apertura al quarto piano dello store di un corner Cagliari Calcio: a disposizione abbigliamento ufficiale e merchandising del club rossoblù. Per il Cagliari c'erano l'ad Carlo Catte, il club manager Roberto Muzzi, il tecnico Fabio Liverani e Fabio Pisacane, componente dello staff. Presente anche il portiere Boris Radunovic.

Tornando al campo, rossoblu pronti alla gara di venerdì col Perugia. "Abbiamo fatto un bel ritiro con il nuovo mister che ha messo la sua impronta sul gioco, noi cerchiamo di seguirlo - dice ancora Goldaniga - Abbiamo entusiasmo e voglia di rivalsa. E questa è la prima partita che conta". Novità difesa a quattro.

"In passato ho giocato parecchio con questo schieramento - precisa il giocatore - il mister chiede molto possesso e costruzione dal basso. Logico che nel primo periodo ci possano essere anche delle sbavature, ma credo che possiamo riuscire a perfezionare sempre meglio i meccanismi".