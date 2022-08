Porti: arriva finanziamento per completare scalo Cannigione

(ANSA) - ARZACHENA, 02 AGO - Il nuovo porto di Cannigione sarà completato. La Regione Sardegna ha assegnato un ulteriore fondo di 700 mila euro al Comune di Arzachena per ultimare i lavori, finanziamento che si aggiunge a 1 milione e 650 mila euro già attribuiti per l'opera a partire dal 2017. Il progetto iniziale è stato modificato perché è emersa la necessità di effettuare ispezioni sottomarine e interventi di consolidamento del porto.

"Con questo finanziamento dovremmo finalmente riuscire a completare i lavori del porto di Cannigione che hanno avuto uno stop per la necessità di effettuare opere di consolidamento non previste, e per cui l'Ente ha dovuto investire gran parte dei fondi assegnati nel 2019 - spiega Massimo Azzena, assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Arzachena - Il primo appalto risale al 2004. Oggi, dopo diverse vicissitudini e interventi nell'arco di 18 anni, è giunto il momento di chiudere definitivamente i lavori per garantire la piena fruizione da parte dei cittadini e dei diportisti". (ANSA).