Identità culturali, al via eventi a Fonni e Orotelli

(ANSA) - NUORO, 02 AGO - Cultura, musica, tradizioni e divertimento al centro dell'agosto barbaricino con la Rete degli operatori culturali della Barbagia, che propone un calendario ricco di eventi con al centro le maschere tradizionali sarde e internazionali. Fonni e Orotelli saranno i protagonisti del mese ma la rete unisce più di 30 soggetti, tra enti pubblici, imprese e associazioni culturali e mira a rafforzare la cooperazione fra gli operatori culturali dell'area Gal Barbagia.

Il progetto è guidato dalla Fondazione Nivola ed è finanziato dal Gal con l'intervento "Costruire la rete degli operatori per gestire i sevizi culturali con l'utilizzo di nuove tecnologie", che riunisce i comuni di Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana. A Fonni il 5 e 6 agosto si terrà Identidades e il Festival del Folklore, un' iniziata e curata dall'Associazione Urthos e Buttudos il cui scopo è la conoscenza, lo studio e la divulgazione delle tradizioni carnevalesche mondiali: oltre alle maschere del paese saranno presenti gruppi da Samugheo, da Olbia, da Villurbana dalla Slovacchia e dal Brasile in una grande sfilata internazionale che mira a valorizzare e far conoscere la bellezza delle tradizioni carnevalesche di tutto il mondo. Un vero e proprio festival delle tradizioni con gruppi folk e convegni sulle feste e le tradizioni popolari.

A Orotelli, giovedì 11 agosto si terrà il Carnevale Estivo, organizzato dall'Associazione Maschere Etniche Thurpos di Orotelli che passa in rassegna oltre alle maschere del paese alcune tra le più conosciute maschere tipiche dell'isola. Le iniziative nei due paesi barbaricini hanno l' obiettivo di potenziare l'offerta culturale sul territorio attraverso il confronto con le realtà storico culturali nazionali ed internazionali, e di promuovere l'immagine della Sardegna per incrementare lo sviluppo del turismo. Gli eventi estivi dell'entroterra isolano, sono cresciuti negli anni, tanto da attrarre un crescente flusso turistico proveniente da tutte le spiagge della Sardegna, spesso offrendo ai visitatori visite nel cuore dell'isola per scoprire una parte importante della sua cultura. (ANSA).